Sampdoria, Caprari dal ritiro: «Voglio far bene qui, il mercato non mi interessa. Penso solo alla squadra»

Ecco le parole di Gianluca Caprari, recuperato dal serio infortunio dello scorso gennaio, direttamente dal ritiro della Sampdoria a Ponte di Legno. Sul mercato ha detto: «Le voci di mercato non mi interessano molto. Come ho già detto nelle precedenti interviste, voglio far bene alla Sampdoria. Il futuro poi lo vedremo, però sono un giocatore della Sampdoria e penso solo alla squadra»

E sul nuovo ruolo di esterno d’attacco: «E’ un ritorno al passato. Quel ruolo lo ricoprivo prima, determinati movimenti li conosco e magari sono un po’ più avvantaggiato».