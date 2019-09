Sampdoria, attesa per il futuro del club

Al massimo lunedì scadrà l’ultimatum imposto dal presidente Ferrero per la cessione del club

Sono mesi duri quelli che sta attraversando la Sampdoria. Dalle questioni di campo fino a quelle societarie. Oggi di regola è fissata la scadenza fissata da Massimo Ferrero per ricevere un’offerta dal Gruppo Vialli per l’acquisizione della società. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport in realtà l’ultimatum è fissato per il 30 settembre, lunedì, anche se l’offerta e la domanda sembrano ancora molto lontane.

Il patron dei blucerchiati chiede almeno 100 milioni cash (ma si accontenterebbe anche di 90), il gruppo guidato da Vialli non ha mai offerto più di 45 milioni fissi più 20/30 milioni di bonus sui quali entrerebbe in gioco l’ex presidente Garrone. Una fase di stallo che tutti si augurano finisca al più presto.