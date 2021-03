Sampdoria, chance Yoshida: l’obiettivo del giapponese contro il Bologna

Si avvicina il lunch match che domani vedrà sfidarsi Bologna e Sampdoria: Maya Yoshida ha un solo obiettivo in mente

Vigilia di campionato per Bologna e Sampdoria che domani si affronteranno al Dall’Ara nel lunch match di campionato. In palio non solo tre punti fondamentali per la classifica, lo sa bene Maya Yoshida.

Il difensore nipponico, domani titolare al fianco di Lorenzo Tonelli, ha voglia di confermarsi sotto gli occhi di Claudio Ranieri che spesso gli ha preferito altri uomini nel corso di questa stagione. L’ex Southampton è chiamato ad una prestazione di grande attenzione e solidità per definire le gerarchie nella testa del tecnico romano.