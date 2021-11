Sampdoria, infortunio per Ciervo: le condizioni del giocatore

La Sampdoria ha perso Ciervo per infortunio, gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore

Come riportato da sampnews24, la Sampdoria ha perso per infortunio Riccardo Ciervo che oggi non era presente per l’amichevole in famiglia contro la Primavera.

Il giovane esterno è rimasto ai box per un affaticamento muscolare e ha svolta solamente lavoro personalizzato a parte mentre i compagni giocavano contro la squadra Primavera. Filtra comunque ottimismo e dovrebbe esserci per la Salernitana.