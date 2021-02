Sampdoria, concordato Eleven Finance: parere positivo dei commissari

Concordato Eleven Finance, parere positivo da parte dei commissari. Attesa la pronuncia del giudice delegato Cardinali: le ultime

È attesa, nelle prossime settimane davanti al Tribunale Fallimentare di Roma, la pronuncia del giudice delegato Stefano Cardinali sulla procedura di concordato preventivo richiesto per Eleven Finance.

Come sostiene il Secolo XIX, dopo gli innumerevoli chiarimenti richiesti e forniti dai legali rappresentanti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, Gianluca Vidal e Luca Ponti, sarebbe arrivato un primo parere positivo da parte dei commissari. A questa seguirà il deposito della relazione del PM e la pronuncia del giudice delegato. Continui approfondimenti sono stati depositati anche per la procedura relativa a Farvem Real Estate, ramo immobiliare del patron blucerchiato. Prosegue, come da prassi giudiziaria, la procedura di fallimento della Abaco 101, altra società della famiglia Ferrero.