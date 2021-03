Sampdoria, Damsgaard: «Ho firmato subito per un motivo»

Mikkel Damsgaard ha svelato i motivi che lo hanno portato a firmare subito il contratto con la Sampdoria

Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Spiller til Spiller del suo approdo in blucerchiato. Le sue dichiarazioni.

SAMPDORIA – «Sono andato a Genova durante un fine settimana per vedere il posto e le persone del club. Dovevo capire se faceva per me. Quando sono arrivato, ho avuto subito l’impressione giusta. Sentivo che erano persone brave e di talento. Anche per questo ho firmato subito».