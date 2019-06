Sampdoria, Di Francesco vuole Verdi: contatti con il Napoli

La Sampdoria pensa a Simone Verdi. L’esterno di proprietà del Napoli potrebbe partire: può essere l’ideale per Di Francesco

Nuovo nome per la Sampdoria: Simone Verdi. L’esterno è in uscita dal Napoli, vuole giocare con maggiore continuità e il trasferimento a Genova alla corte di Eusebio Di Francesco potrebbe essere la soluzione ideale.

Secondo Sky Sport, in queste ore sono andati in scena i primi contatti tra Samp e Napoli. Il giocatore ex Bologna, visti anche i tanti affari in entrata del club azzurro, può partire.