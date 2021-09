Sampdoria, divorzio improvviso con Osti? I dettagli

Il futuro di Carlo Osti alla Sampdoria non sarebbe più così certo: Massimo Ferrero starebbe valutando il divorzio con il dirigente

Il futuro di Carlo Osti alla Sampdoria è in discussione. Come rivela Il Secolo XIX, il dirigente blucerchiato – attualmente in ferie – avrebbe interrotto i contatti con Massimo Ferrero, aprendo a diversi scenari tra i quali quello del divorzio anticipato.

Sempre come riporta il quotidiano cittadino, il presidente della Sampdoria si sarebbe consultato con l’ormai braccio destro (per amicizia) Giampiero Pocetta e con il direttore sportivo Danielel Faggiano. Le strade sarebbero sostanzialmente tre: allugare il periodo di ferie di Osti per capire meglio il da farsi, fare un incontro a quattr’occhi e rimandare il tutto a fine stagione, oppure il divorzio con una rescissione.

