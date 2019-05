Sampdoria-Empoli highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Sampdoria-Empoli highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo sfidano gli azzurri guidati da Aurelio Andreazzoli. Sampdoria nona in classifica con 49 punti, reduce dal pareggio di Parma e senza più obiettivi concreti; Empoli (32) terzultimo, proveniente dalla vittoria interna sulla Fiorentina e ancora in corsa per la salvezza. Nella gara d’andata, vittoria blucerchiata al ‘Castellani’ per 4 a 2. Adesso la sfida si ripropone: Sampdoria per l’orgoglio, Empoli per tenere vivo l’obiettivo salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 11′ st è Diego Farias a portare in vantaggio gli ospiti. Traorè trova il fondo e serve in mezzo il brasiliano, che di prima intenzione deposita con un colpo magistrale il pallone in rete!

Al 30′ st arriva il raddoppio di Di Lorenzo, che agguanta la ribattuta di Audero sul rigore parato a Caputo.

Al 47′ Quagliarella accorcia le distanze trasformando un calcio di rigore per i padroni di casa.

