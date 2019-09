Sampdoria, fiducia a Di Francesco ma solo fino a Verona

Per la prima volta nella sua storia la Sampdoria perde cinque gare su sei disputate

Buio pesto in casa Sampdoria. Nel pomeriggio di ieri è infatti arrivata un’altra sconfitta per mano dell’Inter di Conte. Una gara quella di ieri che la squadra di Di Francesco non è riuscita a rimettere sui binari nonostante l’uomo in più e la rete momentanea che aveva accorciato le distanze.

Il tecnico è osservato speciale, per lo meno fino alla gara di sabato contro il Verona. Se dovesse arrivare un’altra sconfitta allora si cambierà: in pole c’è Iachini, difficile invece un ritorno di Pioli già scartato in estate.