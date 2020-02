Sampdoria, il 6 marzo l’assemblea dei soci: le ultime su Romei

Sampdoria, il prossimo 6 marzo è in programma l’Assemblea dei Soci: in bilico la posizione di Romei come vicepresidente

Momento complicato in casa Sampdoria: i blucerchiati hanno incassato una sonora sconfitta in casa contro la Fiorentina, un 1-5 destinato a lasciare scorie. Novità in arrivo anche sul fronte societario.

Il prossimo 6 marzo, infatti, si riunirà l’assemblea dei soci. Sarà rivista la poszione di Antonio Romei, in bilico la carica da vicepresidente. Saranno tutti confermati, ad eccezione del dimissionario Paolo Fiorentino, come si legge su Sampdorianews24.com.