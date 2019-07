Sampdoria, incontro con l’agente di Rigoni: le cifre

La Sampdoria continua a pressare lo Zenit per Rigoni: adesso i blucerchiati incontreranno l’agente del giocatore

Non molla Emiliano Rigoni la Sampdoria. Il club blucerchiato ha messo nel mirino l’esterno argentino e da qualche settimana dialoga con lo Zenit per la chiusura del colpo. Il club russo ha accettato l’offerta di 12 milioni e adesso cercherà un sostituto.

Come spiega Alfredo Pedullà, la società genovese incontrerà adesso l’agente del giocatore per trovare un’intesa definitiva anche con lui. Nei prossimi giorni ci sarà dunque un incontro, in Italia, tra le parti.