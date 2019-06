Sampdoria, incontro per Depaoli. Duello con l’Atalanta per Malinovskyi

La Sampdoria fa sul serio per Depaoli del Chievo Verona. Inserimento anche per Malinovskyi, vicino all’Atalanta

Derby italiano per Suslan Malinovskyi. Il centrocampista classe 1993 di proprietà del Genk si avvicina allo sbarco in Italia ma non conosce ancora la sua nuova casa. L’Atalanta è in pole ma nelle ultime ore, secondo Sky, si sarebbe inserita anche la Sampdoria.

Sempre secondo l’emittente satellitare, ieri è andato in scena un incontro tra Osti e i suoi collaboratori per parlare del possibile passaggio di Depaoli dal Chievo alla Sampdoria.