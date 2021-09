Sampdoria, infortunio Gabbiadini: vicino il rientro in gruppo

Manolo Gabbiadini sta recuperando dall’infortunio e sarebbe vicino il suo rientro in gruppo

Manolo Gabbiadini non ha fretta. Accelerare l’iter per rientrare il prima possibile non ha senso, il rischio di una ricaduta è maggiore che il beneficio che se ne può trarre. In più la Sampdoria è coperta e può prendersi il lusso di aspettare ancora qualche giorno.

A quanto riporta Il Secolo XIX, i giorni però non dovrebbero essere poi così tanti. Una decina, circa. Poi Gabbiadini dovrebbe essere in grado di aggregarsi nuovamente alla compagine blucerchiata e tornare agli ordini di Roberto D’Aversa. L’obiettivo è averlo in campo per il match contro l’Udinese.