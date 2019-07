Sampdoria, Jankto: «Il modulo di Di Francesco è fatto apposta per me»

Jankto sogna il rilancio alla Sampdoria e avvisa Di Francesco: con il 4-3-3 del tecnico ex Roma sarà un’altra storia

Jankto brillerà nella Sampdoria di Di Francesco dopo una stagione costellata da delusioni? Le sensazioni del ceco sono positive.

Ecco le sue parole al Secolo XIX: «L’anno scorso non è andata bene, ho pagato il sistema di gioco di Giampaolo. Il 4-3-3 sembra fatto apposta per me: a me piace inserirmi, sovrappormi con l’ala e correre in verticale. Esattamente quello che vuole Di Francesco».