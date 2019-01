Samp, Kownacki contro i media polacchi: «Io riserva? Polemiche inutili»

Sampdoria, Kownacki risponde a tono alla stampa polacca: «Perché dite che sono tra le riserve? Fate solo polemica»

Mentre la Sampdoria sta riflettendo se lasciar andare Defrel o cedere di prestito l’attaccante Kownacki, per concedergli di accumulare minuti di gioco, quest’ultimo si è tolto un sassolino dalla scarpa. Infatti Kownacki si è lasciato andare sfogandosi contro la stampa polacca, colpevole di aver esagerato la realtà dei fatti. Infatti i media polacchi avrebbero riferito che l’attaccante sarebbe ormai fuori squadra e che addirittura si starebbe allenando a parte dai compagni.

Il giocatore non ha affatto preso bene queste notizie e ha deciso di rispondere a tono tramite un post su Twitter:«Alla Sampdoria non ci sono le riserve…Nel testo dell’articolo scrivete che mi alleno individualmente, per quale motivo nel titolo avete detto che sono stato inserito nella squadra riserve? Per fare polemica?» . Il quotidiano ha risposto nell’immediato a Kownacki affermando di aver cambiato tutte le informazione inesatte del testo e scusandosi per l’accaduto.