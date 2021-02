Sampdoria, Keita: «Piedi per terra ma voglio vedere presto i tifosi»

Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha parlato al media ufficiale blucerchiato dopo la vittoria sulla Fiorentina

Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha parlato al media ufficiale blucerchiato dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina.

TUTTOFARE – «Partita dura, tosta. L’importante però erano i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo prepararci per la partita di sabato, che è importante come lo era questa. Come sto? Io provo sempre a dare il massimo. Bisogna aiutare la squadra, con gol, assist e in ogni modo. Serve provare a fare la differenza per ottenere i punti».

