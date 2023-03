Sampdoria, le condizioni fisiche di Djuricic: le ultime

Prosegue il recupero di Filip Djuricic dopo l’infortunio. L’ex Sassuolo potrebbe già tornare a giocare una manciata di minuti contro la Juve

Prosegue il recupero di Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria, dopo l’infortunio. L’ex Sassuolo potrebbe già tornare a giocare una manciata di minuti contro la Juventus in campionato.

Non un recupero pieno, ma una risposta positiva ai trattamenti che fa ben sperare Dejan Stankovic anche in vista della gara fondamentale contro l’Hellas Verona, in cui in palio c’è un pezzo di salvezza.