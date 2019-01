Sampdoria-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sampdoria-Milan, ottavi di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A DISPOSIZIONE: Belec, Viera, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Junior, Ferrari, Defrel, Rolando, Kovwnacki. ALLENATORE: Giampaolo.

MILAN (4-3-3): Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Calhanoglu. A DISPOSIZIONE: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Musacchio, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone. ALLENATORE: Gattuso.

Sampdoria-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Contro la Samp, Lucas Paquetà vivrà i primi minuti da milanista. Gattuso, infatti, è orientato a schierarlo titolare, uno scenario che rimanda a Kakà, in campo dal primo minuto alla prima convocazione nel 2003 ad Ancona. Al Milan che vuole aprire l’anno col passaggio ai quarti di Coppa Italia servirà fantasia: il brasiliano si posizionerà sulla mattonella di Bonaventura e avrà il compito di rendere più frizzante il gioco sulla catena di sinistra.

Così Marco Giampaolo nel presentare la sfida: «Il Milan ha 30 punti in classifica e la Samp ne ha 29, quindi siamo noi leggermente sfavoriti se si guarda alla classifica. Il Milan è una squadra che ha delle qualità individuali di un certo rilievo, è una squadra abituata a partecipare poco e a vincere molto, ma in questo momento la Sampdoria ha delle carte da giocarsi. Riconosco il valore del Milan, ma in una partita diretta partiamo alla pari. Gli esami li abbiamo sempre, da qui fino alla fine. Ogni volta sarà un esame nuovo, ogni volta ci sarà una partita da vincere».

