Sampdoria-Milan highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 29ª giornata della Serie A 2018/2019

Sampdoria-Milan highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 29° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i blucerchiati di Marco Giampaolo ricevono i rossoneri guidati da Gennaro Gattuso. Sampdoria reduce dalla vittoria in casa del Sassuolo e a ridosso delle posizioni europee con 42 punti; Milan (51) quarto e reduce dalla sconfitta nel derby contro l’Inter. Nella sfida d’andata, vittoria del Milan a San Siro col risultato di 3-2; blucerchiati e rossoneri si sono affrontati poi anche agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove la squadra meneghina ha avuto la meglio dopo i tempi supplementari (0-2). Adesso è di nuovo Sampdoria contro Milan: blucerchiati per alimentare l’obiettivo europeo, rossoneri per rafforzare il quarto posto.

SAMPDORIA-MILAN 1-0 – Incredibile dopo 35”! Erroraccio di Gianluigi Donnarumma che calcia il pallone su Gregoire Defrel che di rimbalzo fa finire il pallone in rete!