La Sampdoria di Di Francesco è in cerca di nuovi innesti per il reparto avanzato: Verdi e Rigoni in cima alla lista dei desideri

Le squadre di Eusebio Di Francesco sono votate al gioco offensivo. Proprio per questo il tecnico della Sampdoria è in cerca di rinforzi per il reparto.

Come ribadisce Tuttosport, i nomi più graditi nell’ambiente blucerchiato sono quelli di Simone Verdi, per cui ci sono stati buoni passi avanti, e dell’esterno destro Rigoni, in uscita dallo Zenit.