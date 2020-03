Sampdoria, oggi il Cda: pace tra Ferrero e Romei?

CdA Sampdoria, oggi pomeriggio l’Assemblea degli Azionisti rinviata venerdì. Possibile disgelo tra Romei e Ferrero?

Oggi pomeriggio andrà in scena l’Assemblea degli Azionisti della Sampdoria che era inizialmente in programma venerdì, salvo poi essere rinviata.

SCOPRI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24

Quello di oggi è il giorno prescelto per la seconda convocazione, con il presidente Massimo Ferrero obbligato a presentarsi (o a delegare qualcuno di cui si fidi) per formare il nuovo CdA. Seduta fissata per le ore 16 nello studio romano dell’avvocato Antonio Romei.