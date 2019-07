Sampdoria, parla Maroni: «Messi come idolo e la telefonata con Dybala…»

Il nuovo centrocampista della Sampdoria, Gonzalo Maroni, si è raccontato sulle pagine del Secolo XIX. Le parole dell’argentino

Il neo acquisto della Sampdoria, Gonzalo Maroni, si è raccontato sulle pagine del Secolo XIX. Argentino, 20 anni e tanta fantasia. Il classico sudamericano dal tocco di palla che incanta i tifosi. Forse ancora un po’ indisciplinato e acerbo, ma i tifosi già sognano. Le sue parole.

RUOLO – «La mia posizione in campo? Ala sinistra, parto largo per accentrarmi sul destro e sparare in porta o cercare l’asistencia per un compagno. Mi piace la giocata, è vero, ma sono qui per imparare e devo fare le cose semplici. Venire in Europa era il mio sogno da bambino. Ogni giorno sento la mia famiglia e la mia ragazza e se sentiste mia madre capireste che è la prima volta»

DYBALA – «Ho fatto la trafila nelle giovanili con Paulo che ha qualche anno più. L’ho sentito prima di venire qui. Sì, è un mio modello ma il mio idolo è Messi. 10? Ho preso il numero 20, andiamoci piano»