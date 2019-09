Samp, paura Ferrero: assediato da un gruppo di tifosi a cena

Nuovo atto intimidatorio rivolto al presidente della Samp Massimo Ferrero

A Genova in casa Sampdoria non splende il sereno. La società è ancora in mano a Massimo Ferrero e la chiusura con il gruppo Vialli tarda ad arrivare. Il numero uno blucerchiato però non sta vivendo certo in tranquillità questi ultimi mesi. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti ieri sera un gruppo di una cinquantina di supporters hanno provato ad aggredirlo mentre era a cena insieme all’allenatore Di Francesco e al direttore sportivo Carlo Osti.

Per fortuna la guardia del corpo insieme a due agenti della Digos hanno riportato il tutto alla normalità non senza momenti di tensione prima che il gruppo scappasse nascondendosi fuori dal locale.