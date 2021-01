Sampdoria, Quagliarella assente contro l’Inter: fantasma Juventus

Sampdoria Inter, Quagliarella in panchina per il match contro i nerazzurri. Il fantasma della Juventus incombe sul capitano

Fabio Quagliarella non scenderà in campo dal primo minuto nel match Sampdoria Inter, partita in programma alle ore 15 tra le mura dello stadio Ferraris di Genova.

Claudio Ranieri ha scelto la coppia Mikkel Damsgaard e Keita Balde per affrontare la compagine di Antonio Conte. La scelta è dettata in parte dalla necessità di farlo rifiatare in quanto il capitano della Sampdoria ha giocato quasi tutto il match contro la Roma, ma anche dal fatto che Quagliarella è al centro di una trattativa di mercato con la Juventus.