Sampdoria, super Quagliarella! In gol da 5 partite consecutive

Il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella continua a regalare emozioni ai tifosi, segnando gol a raffica dal 28 ottobre

Sono due anni che in molti lo credono finito, vecchio, non più in grado di incidere. E invece, Fabio Quagliarella continua a regalare emozioni e a sorprendere tutti i detrattori. Dopo le 19 reti dello scorso anno in Serie A, il bomber della Sampdoria sta continuando a macinare numeri incredibili. Sono infatti ben cinque le partite consecutive che vedono l’attaccante napoletano nel tabellino dei marcatori. Tolta la sfida con la Roma, trascorsa in panchina, Quagliarella ha timbrato il cartellino contro Milan, Torino, Genoa, Bologna e anche stasera contro la Lazio. Il classe ’83 è già a sette reti quest’anno e non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Sono ben 136 le reti segnate finora nel campionato di Serie A in carriera ma attenzione a credere che siano finite qui.