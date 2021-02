Sampdoria, Ranieri sorride: Gabbiadini si allena parzialmente con i compagni

La Sampdoria è tornata a lavorare a Bogliasco in vista del match di campionato contro la Fiorentina: si rivede Manolo Gabbiadini

La Sampdoria, dopo un giorno di riposo concesso dal tecnico Claudio Ranieri, è tornata ad allenarsi a Bogliasco in vista della delicata sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma per domenica alle ore 15:00. Tra riscaldamento ed esercitazione tecnico-tattica si rivede finalmente in gruppo Manolo Gabbiadini. Il report odierno.

«Una prima parte di lavoro con i compagni per Manolo Gabbiadini nel pomeriggio di ripresa degli allenamenti. La settimana che porta alla sfida di domenica con la Fiorentina (ore 15.00) è iniziata sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco con la piacevole novità dell’attaccante – che sta completando il proprio percorso di recupero agonistico – in compagnia del gruppo al completo per il riscaldamento e la seguente esercitazione tecnica sotto forma di possessi-palla

I blucerchiati maggiormente impegnati a Benevento hanno poi svolto un lavoro rigenerativo aerobico, mentre gli altri sono stati impiegati in partitelle a pressione. Domani, mercoledì, la squadra ha in agenda una seduta mattutina».