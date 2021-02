Sampdoria, Ranieri sorride: Gabbiadini torna in gruppo

La Sampdoria ha proseguito la preparazione in vista del match contro la Fiorentina: Gabbiadini ancora in gruppo, aggregato Zovko. Il report

«Mattinata piovosa al “Mugnaini” di Bogliasco, dove la Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida interna con la Fiorentina in programma domenica (ore 15.00). Due i gruppi che si sono alternati in palestra per svolgere una serie di esercizi dedicati allo sviluppo della forza.

Con i compagni ha lavorato anche Manolo Gabbiadini. Seduta sul sintetico del “3 Campanili” invece per i portieri, ai quali è stato aggregato anche il portiere della Primavera Petar Zovko. Domani, giovedì, nuovo appuntamento mattutino».

