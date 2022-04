Sampdoria, recupero Damsgaard: il danese punta la Salernitana

In casa Sampdoria prosegue il recupero di Damsgaard che punta la convocazione per la partita contro la Salernitana

È difficile ipotizzare una partita per il rientro in campo di Mikkel Damsgaard. È difficile anche ipotizzare in che misura un suo rientro in campo possa incidere positivamente sullo scacchiere di Marco Giampaolo. Il lavoro fatto sul centrocampista della Sampdoria è orientato a fargli assaggiare di nuovo il terreno di gioco, ma senza correre inutili rischi.

Damsgaard alterna sedute individuali a scampoli di allenamento in gruppo. Sta rimettendo massa muscolare e non ha ancora partecipato alla parte agonistica delle sedute di Giampaolo. Sta gestendo qualche piccolo risentimento, più che normale data la natura del suo problema. La sua convocazione in vista della Salernitana, se arriverà, sarà solo per fargli sentire di nuovo le sensazioni di una gara vera, ma difficilmente potrà entrare nelle rotazioni a partita in corso. Più facile, come già preventivato, un suo parziale inserimento a partire dal Derby della Lanterna.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24