Sampdoria, Rigoni: «Qui per Ferrero, ha insistito per avermi»

Sampdoria, Rigoni sulla sua nuova avventura: «Ferrero ha insistito tanto per avermi. Ho scelto la maglia numero 10, sarò come Mancini»

È stato tra gli ultimi arrivati in casa Sampdoria, Emiliano Rigoni. L’ormai ex giocatore dello Zenit ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla sua nuova avventura:

«Se alla fine sono qui lo devo a Ferrero: ha insistito per avermi a Genova. Nell’Atalanta mi è mancata un po’ di continuità». Sul futuro in maglia doriana ha pochi dubbi: «Maglia? Ho scelto la 10, sarò protagonista come Mancini».