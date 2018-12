Sampdoria-Spal highlights e gol: le azioni salienti dell’incontro – VIDEO

Sampdoria-Spal highlights e gol: le azioni salienti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2018/2019

Il quarto turno della fase ad eliminazione diretta della Coppa Italia ripropone la gara Sampdoria-Spal. Le due squadre si sono già affrontate in campionato durante settima giornata l’1 ottobre scorso. La sfida, giocatas in casa blucerchiata, è terminata 2-1 in favore dei liguri. La formazione di Giampaolo è a caccia di un posto nella zona Europa, attualmente lontana solo due punti, mentre gli emiliani proveranno a conquistare la seconda salvezza nella massima serie. Le due squadre, dunque, opteranno per un ampio turnover non trascurando comunque la competizione, dove in caso di successo sfiderebbero il Milan.

La partita sarà diretta dal fischietto Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, Raspollini e Scarpa saranno gli assistenti. Ecco i gol e gli highlights di Sampdoria-Spal: