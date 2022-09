Sampdoria, squalifica Giampaolo: il club prepara il ricorso

Due giornate di squalifica a Giampaolo, ma la Sampdoria non ci sta e prepara il ricorso

Che la squalifica per Marco Giampaolo, dopo le parole rivolte all’arbitro Fabbri durante il match contro il Milan, sarebbe arrivata era cosa nota, che però fosse di due giornate la Sampdoria avrebbe sperato di evitarlo.

Il club blucerchiato non ha intenzioni di arrendersi e presenterà ricorso. Non sarà d’urgenza, il club doriano ha chiesto gli atti per vedere i margini di manovra e spera di poter convertire la seconda giornata in una multa. L’assenza contro lo Spezia di Giampaolo è certa, la speranza è averlo in panchina contro il Monza.

