Sampdoria, striscioni dei tifosi contro Ferrero: «Ladro infame»

Sul Ponte Monumentale di Genova i tifosi della Sampdoria hanno fissato uno striscione contro il presidente Ferrero

Proseguono le contestazioni in casa Sampdoria. Sul Ponte Monumentale di Genova i tifosi blucerchiati hanno fissato uno striscione con un chiaro messaggio rivolto al presidente Massimo Ferrero: «Ferrero ladro infame»

Continua quindi il momento difficile per Ferrero. Per lui il pubblico ministero Vincenzo Barba ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false