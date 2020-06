Sampdoria, ecco il messaggio di Lorenzo Tonelli che rimarrà fuori dal campo per qualche settimana causa infortunio

Piccolo infortunio per Lorenzo Tonali che dovrà stare lontano dal campo per qualche settimana. Questo il post del calciatore sui social.

«Volevo dirvi che per fortuna non c’è stato niente di grave. Un piccolo infortunio che mi terrà lontano qualche settimana! Faremo di tutto per tornare il prima possibile».