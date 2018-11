Giampaolo lancia la Sampdoria: «Lottiamo per l’Europa League»

Sampdoria-Torino, 11^ giornata di Serie A 2018/2019: le parole in conferenza stampa alla vigilia di Marco Giampaolo

Reduce dalla sconfitta per 3-2 contro il Milan, la Sampdoria è attesa domani dall’esame Torino. Ecco l’analisi del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo: «Bisogna fare partite serie. Quello che è stato fatto nell’ultima partita è stato ampiamente analizzato. Ora bisogna ripartire con l’obiettivo di vincere, essendo propositivi e divertendo il nostro pubblico. I comportamenti fanno la differenza, a prescindere dalla qualità e forza dell’avversario. Le partite bisogna giocarle con umiltà e grande attenzione, sia che ci sia davanti la Juventus, prima in classifica, o il Chievo. I risultati ci stanno insegnando che non ci sono partite facili».

Prosegue Marco Giampaolo come riportato da Sampnews24.com: «Il Torino ha investito su giocatori forti, fisici, muscolari, con qualità davanti. Non ha mai perso in trasferta fino ad oggi. È una squadra solida. È una partita complicata dove la Sampdoria deve fare bene tante cose, fatta di furbizia e attenzione. Ci vuole una prestazione di altissimo livello per vincere contro il Torino». Infine, una battuta sulla lotta con i granata per la zona Europa: «E’ una squadra costruita per centrare quell’obiettivo con investimenti seri. La Sampdoria lavora per raggiungerlo. Queste sono le differenze tra noi e loro».