Sampdoria, Torregrossa ancora a parte: le sue condizioni

Si chiude la settimana di lavoro per la Sampdoria ma anche la giornata di oggi non ha portato grandi novità al tecnico Claudio Ranieri in vista della gara con il Milan.

Le condizioni di Ernesto Torregrossa, infatti, restano stabili. L’attaccante ha seguito un programma individuale e non ha partecipato alla seduta insieme ai suoi compagni.