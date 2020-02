Sampdoria Verona rinviata? Le parole del presidente della Liguria Toti – FOTO

Il presidente Toti conferma che ogni decisione sulla partita Sampdoria-Verona verrà presa nella giornata di domani – FOTO

Le cinque partite di Serie A in programma a porte chiuse per questo weekend sono state ufficialmente rinviate al 13 maggio. Ancora in evoluzione il destino della Sampdoria, che al momento dovrebbe disputare la gara contro l’Hellas Verona a porte aperte lunedì sera.

Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha precisato che ogni decisione in merito verrà assunta nella giornata di domani: «La partita Sampdoria-Verona di lunedì, pur essendo nella zona di Genova, porterebbe tifosi da tuta la regione, compreso il savonese. Per questo è in corso di valutazione il rischio, si deciderà nella giornata di domani».