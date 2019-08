Sampdoria, Vieira: «Non chiamatemi l’altro Ronaldo»

Ronaldo Vieira, centrocampista della Sampdoria, ha parlato della sua esperienza con la maglia dei blucerchiati. Ecco le sue parole

Ronaldo Vieira ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo primo anno con la Sampdoria e non solo: «Le cose stanno funzionando bene. È stato un anno di ambientamento. Il parallelo con Cristiano Ronaldo? Un’iniziativa geniale sul piano social, ma vorrei che di me in futuro si parlasse solo come Vieira».

E sulla nuova stagione ammette: «Siamo forse più ambiziosi, abbiamo aumentato la nostra autostima, in parte per i nuovi innesti, in parte per l’arrivo di Di Francesco, un allenatore con un passato importante, in parte anche perché noi siamo cresciuti. Chi c’era già, ha un anno di esperienza in più sulle spalle e questo vuol dire molto».