Sampdoria, visite mediche iniziate per Giovinco – VIDEO

Giovinco è arrivato al Laboratorio Albaro per svolgere le visite mediche con la Sampdoria

Sebastian Giovinco è arrivato questa mattina al Laboratorio Albaro per sostenere le visite mediche con la Sampdoria. Un punto cruciale per la buona riuscita della trattativa: l’attaccante non gioca una partita ufficiale dallo scorso agosto, quando ha risolto il proprio contratto con l’Al-Hilal.

In caso di esito positivo degli esami medici, Giovinco firmerà con la Sampdoria fino a giugno e domani, mercoledì, sosterrà il primo allenamento agli ordini del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo.

