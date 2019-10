San Siro, perizia affidata a terzi per valutare il piano di ristrutturazione

I due club di Milano spingono per un nuovo impianto vista la difficoltà della ristrutturazione di quello già esistente

Sarà un lavoro lungo quello che porterà alla demolizione dello stadio San Siro a favore di un nuovo impianto moderno per Inter e Milan. Tuttavia potrebbe ancora esserci un margine affinchè lo stadio venga ristrutturato e non buttato giù.

Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport infatti è stata formalizzata la richiesta politica di una nuova perizia affidata a un consulente indipendente per valutare i numeri del piano di ristrutturazione di San Siro scartati da Inter e Milan. I politici infatti vogliono capire se esista un’alternativa al piano che prevede 510 milioni di spesa per ammodernare il Meazza.