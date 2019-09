San Siro, Inter e Milan hanno scremato i candidati: i due progetti in corsa

San Siro, Inter e Milan hanno scremato i candidati per i lavori al nuovo impianto: in corsa sono rimasti due progetti

Nuovo San Siro, lavori in corso. Inter e Milan, infatti, hanno proceduto a scremare la lista dei progetti per l rifacimento dello storico impianto e in corsa, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbero rimasti due studi.

Al di là delle schermaglie, avvenute anche a livello mediatico nelle passate settimane, il dialogo tra i club coinvolti ed il Comune procede dunque spedito. E uno degli studi in corsa farebbe riferimento a Populous, che ha già progettato il nuovo impianto del Tottenham.