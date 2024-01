San Siro, iniziano i lavori per il nuovo manto erboso

San Siro, sono iniziati i lavori per rimettere a posto il manto erboso per lo stadio Milanese: ecco i tempi

Sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto erboso dello stadio di San Siro, l’impianto sportivo che ospita le partite delle due milanesi, Milan ed Inter. Il campo da gioco dell’impianto è stato sottoposto ad un eccessivo stress negli ultimi mesi e ne hanno risentito anche le prestazioni dei giocatori di entrambe le squadre. In molti infatti hanno criticato la condizioni del campo: a lamentarsene sono stati in molti, tra i quali anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Come riferisce Tuttosport, le due squadre hanno colto l’occasione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ed il conseguente rinvio di Inter-Atalanta per agire e risolvere il problema delle zolle consumate. Ieri sono state rimosse le zolle, mentre a partire da oggi – fino a venerdì 19 – verranno posizionate quelle nuove che arrivano da un vivaio di Verona. Si tratta di una novità, visto che il vivaio di Locate Triulzi al quale si affidano solitamente le due squadre non era disponibile per i lavori nel breve periodo. Il campo tornerà perfettamente a disposizione per la partita di Serie A tra Milan e Bologna del prossimo 27 gennaio.