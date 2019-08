Sanchez Inter, lo United prende tempo: ecco il motivo della frenata

Sanchez Inter, il Manchester United adesso prende tempo: il motivo della frenata e il nodo-ingaggio del cileno

Per Sanchez all’Inter, nelle ultime ore, si è registrata una brusca frenata. A rallentare il passaggio del cileno dal Manchester United ai nerazzurri è un intricato nodo legato all’ingaggio del giocatore.

I nerazzurri – secondo Il Corriere dello Sport – non vogliono spingersi oltre i 4,5 milioni per la loro parte, e non hanno intenzione di effettuare rilanci. Uno scenario che imporrebbe ai Red Devils di versare da par loro 7 milioni, cifra che stanno trattando per ridurre.