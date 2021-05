Sancho: «Grato al Borussia Dortmund. Non so se andrò via»

Jadon Sancho, talento del Borussia Dortmund, ha commentato le voci che lo vorrebbero lontano dalla Bundesliga in estate

Jadon Sancho, talento del Borussia Dortmund, ha commentato le voci che lo vorrebbero lontano dalla Bundesliga in estate. Le sue parole ai microfoni di ESPN.

«Se lascerò il Dortmund? Non lo so, non so nulla sul mio futuro. Sono molto contento qui al momento, amo questo club, la squadra e i suoi tifosi. Il Dortmund mi ha dato la mia prima possibilità nel mondo del professionista, sono grato».