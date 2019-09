Sarri abbraccia Barzagli: «Felici del suo ritorno alla Juve» – VIDEO

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Juve-Spal, Maurizio Sarri ha speso parole per il ritorno di Barzagli

Nella conferenza stampa di vigilia di Juve-Spal, Maurizio Sarri ha speso parole importanti per Andrea Barzagli.

«Io con lui ho parlato a giugno. Poi lui aveva altri impegni, mi ha chiesto se avrebbe potuto darmi risposta a settembre ed è arrivata risposta affermativa. Siamo contenti che entri a far parte dello staff, in questo momento deve vedere il nostro modo di lavoro, il primo incarico sarà quello di curare la fase difensiva individuale di alcuni giocatori che hanno ancora qualche carenza. Come per esempio Cuadrado che a livello di terzino in alcuni movimenti e posture può crescere molto.»