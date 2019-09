Sarri: «Con l’Atletico Madrid gara difficile. Pjanic? Deciderò domani»

Maurizio Sarri parla alla vigilia di Atletico Madrid Juve: le parole del tecnico bianconero sulla sfida di Champions

Prima di intervenire in conferenza stampa, Sarri parla ai microfoni di Sky Sport di Atletico Juve.

PREPARAZIONE – «In maniera normale. Chi ha giocato meno, ha fatto una preparazione più vigoroso, gli altri hanno scaricato dopo una partita impegnativa dal punto di vista fisico. Oggi abbiamo fatto la preparazione ad una partita contro una squadra forte. È la prima del girone, e può già indirizzarlo».

PJANIC – «Pjanic è a disposizione, quindi domani decideremo se schierarlo dall’inizio. Non ha problemi dal punto di vista muscolare, quindi è disponibile».

ROTAZIONI – «In questo momento la mia sensazione è che la squadra non è pronta per una rotazione completa. I giocatori vanno messi nelle condizioni per fare bene, vediamo quello che possiamo fare domani e poi decidiamo».

ATLETICO MADRID – «È un avversario forte, che abbiamo affrontato nel pre-campionato. Rispetto al passato, è cresciuta nel palleggio e nella qualità tecnica dei centrocampisti. Ha mantenuto il carattere del proprio allenatore ed è in evoluzione tattica».