Sarri o non Sarri: il futuro blues del tecnico appeso al filo Eintracht

Un mese in cui Sarri si gioca il suo futuro a Londra: Europa League e quarto posto per far innamorare gli inglesi del Sarriball?

La permanenza di Maurizio Sarri al Chelsea è condannata: la stagione del tecnico ex Napoli ai blues è da bocciare in toto e ogni obiettivo è fallito. L’esonero è inevitabile. Bene, questo potrebbe essere l’incipit di un futuro articolo sull’allenatore napoletano, in un plausibile scenario futuro. Del resto, la storia d’amore lì a Londra non è mai cominciata, tutt’altro e se qualcosa dovesse andare storto…

Cosa può andare storto? Il destino di Sarri al Chelsea è, inevitabilmente, legato alla doppia sfida in Europa League contro l’Eintracht. E non solo, la sorte passerà per forza anche dal piazzamento in Premier League. Al momento, gli scenari aperti sono diametralmente opposti: da un lato la favola potrebbe concludersi con un prestigioso trofeo e una qualificazione all’Europa che conta con quarto posto annesso in Premier. E chissà se in questo non venga rivalutato anche il Sarriball lì a Londra. Dall’altro ad un fallimento che condannerebbe i blues alla seconda competizione continentale e Sarri al primo volo per tornare in patria.