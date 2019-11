Sarri: «Dobbiamo trovare la continuità nel palleggio per 90 minuti» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria della Juve sull’Atletico Madrid

Maurizio Sarri in conferenza stampa spiega quali sono gli aspetti da migliorare per il proseguo del cammino europeo della Juventus.

«Abbiamo perso qualche pallone di troppo nel secondo tempo e nella parte finale abbiamo pagato qualcosa dal punto di vista fisico. Dobbiamo trovare la continuità per avere il palleggio del primo tempo per 90 minuti. Non è semplice perché servono condizioni mentali, devi essere sempre lucido, e fisiche, perché non deve allargarsi la distanza tra i giocatori. Per 45 minuti però l’abbiamo visto.»