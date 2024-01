Conferenza Sarri, l’allenatore della Lazio presenta davanti ai media la semifinale contro l’Inter in Supercoppa Italiana

Questa mattina Maurizio Sarri presenta in conferenza stampa la sfida contro l’Inter. L’allenatore della Lazio parla direttamente da Riyad alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro i nerazzurri. L’orario dell’incontro con i media presenti in Arabia Saudita è fissato per le 11:30 (ora italiana).

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO