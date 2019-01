Sarri senza filtri: «Fabregas deve andarsene, Bayern irrispettoso e su Higuain…»

Maurizio Sarri è tornato a parlare in tribuna stampa e ha fatto il punto della situazione su giocatori in entrate e in uscita del Chelsea

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è tornato a parlare dei Blues in conferenza stampa e si è soffermato sul mercato del club inglese: «Sapete bene come la penso, credo che Cesc debba andare. In questo momento, per la sua condizione mentale, non è in grado di giocare. Mi serve un suo sostituto, ma non un giocatore importante come Fabregas che sia infelice». Su Morata, invece: «Ovviamente se dovesse andare via, avremmo bisogno di un sostituto. Per il momento, però, è qui e deve pensare solo a giocare».

Infine, sul sogno Higuain: «Lo sapete bene, non controllo io il mercato. Secondo me abbiamo bisogno di due giocatori, ma poi dipende dal club». Chiusura dedicata al discusso Hudson-Odoi: «Il Bayern Monaco ci ha mancato di rispetto. Ha parlato pubblicamente di un giocatore di un altro club, questo non è stato professionale».